Il Monza ha annunciato il rinnovo di José Machin, protagonista nelle prime uscite amichevoli, fino al 2026.

Questo il comunicato del club:



"AC Monza comunica che José Machin ha rinnovato il suo contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Dal suo arrivo in Brianza il 31 gennaio 2020, il centrocampista ha vissuto da protagonista la doppia Promozione dalla Serie C alla Serie A e ha in totale collezionato in maglia biancorossa 73 presenze e 6 reti, tra cui quella indimenticabile della finale play off di Pisa. Complimenti José!"