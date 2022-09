Andrea Ranocchia lascia il Monza. Arrivato quest'estate a parametro zero dall'Inter, il difensore italiano classe 1988 si era infortunato nella partita giocata sul campo del Napoli lo scorso 21 agosto.



IL COMUNICATO - Il Monza comunica che Andrea Ranocchia e il club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia Andrea per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro.