chiude dopo meno di due anni la sua avventura al, ufficiale la risoluzione del contratto:AC Monza comunica di aver risolto in data odierna il contratto con Antonino Barillà.Arrivato in Brianza nell'estate 2020, il centrocampista calabrese ha collezionato 34 presenze in biancorosso con 4 gol, tra cui il primo del 2021 del Monza, contro il Cosenza.Grazie di tutto Nino e in bocca al lupo per il tuo futuro!