Monza, UFFICIALI: due rinnovi e un riscatto

27 minuti fa



Rinnovi in casa Monza, con la salvezza conquistata nei giorni scorsi, considerando gli incroci fra Udinese, Empoli e Frosinone nelle prossime giornate: scattano tre nuovi contratti, i rinnovi annuali di Danilo D'Ambrosio e Roberto Gagliardini, arrivati a parametro zero dopo le rispettive stagioni con la maglia dell'Inter, e il riscatto di Georgios Kyriakopoulos, terzino sinistro fin qui in prestito dal Sassuolo, che col Monza ha già firmato un contratto fino al 2026.