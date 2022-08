Non solo acquisti per il Monza.



Il club brianzolo, fin qui protagonista di uno scoppiettante mercato in entrata, sta operando anche sul fronte degli addii per sfoltire il gruppo di lavoro da fornire a Giovanni Stroppa.



Nella lista dei possibili partenti figura, tra gli altri, anche il nome di Luca Mazzitelli. Il 27enne centrocampista romano è stato uno dei principali artefici della storica promozione in A dei biancorossi ma, malgrado ciò, lo spazio per lui sembra essersi parecchio ristretto. A provare ad aggiudicarsene le prestazioni sta tentando la Reggina che dopo il rifiuto incassato dal cremonese Luca Valzania sta individuando un profilo alternativo.



Quella dei calabresi non è tuttavia la prima offerta proveniente dalla Serie B pervenuta a Mazzitelli nel corso dell'estate. Finora il giocatore le ha sempre respinte, determinato a giocarsi le proprie chance nel massimo campionato.