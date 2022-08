Dopo aver rinforzato la rosa con 11 acquisti, il Monza deve lavorare anche sul mercato in uscita: c'è da sfoltire una rosa di 37 giocatori, e tra le possibili cessioni c'è quella del centrocampista Machin. Per il giocatore c'è una trattativa aperta con il Valencia, che in questi giorni è in pressing con il Monza per chiudere l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.