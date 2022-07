Il centrocampista del Monza Mattia Valoti ha parlato a Sportitalia dopo la vittoria in amichevole contro il Novara:



"Oggi abbiamo affrontato una squadra vogliosa che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Siamo contenti d'aver fatto bene ma era importante mettere minutaggio nelle gambe. La voglia di essere protagonisti c'è, la società è ambiziosa e lo sappiamo dall'anno scorso. Come sappiamo i progetti che ha la società. Vogliamo lavorare partita dopo partita e farci trovare pronti da settimana prossima. Sta a noi mettere in difficoltà l'allenatore, perché stiamo costruendo una bella squadra. Il prossimo che arriva? Se arriva qualcuno sarà un giocatore importante".