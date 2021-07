Mattia Valoti, nuovo trequartista del Monza, saluta la Spal con un post social: "È arrivato il momento di dover salutare questa città. Sono stati tre anni fantastici, ricchi di emozioni e di tanto affetto ricevuto da questi meravigliosi tifosi. Mi sono sentito come a casa, coccolato, tifato ed amato. Mi porterò dietro un solo rammarico: non essere riuscito a riportare questa piazza nella categoria che merita. Ringrazio con tutto il cuore la famiglia Colombarini, il presidente Mattioli, tutti coloro che hanno fatto parte della famiglia Spal e tutti i miei ex compagni di squadra. Ferrara rimarrà nel mio cuore e sempre le sarò grato e riconoscente. Grazie Spal".