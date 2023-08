Tiene banco il futuro di Mattia Valoti in casa Monza. L’assenza da ogni amichevole e l’assegnazione della maglia numero 10 a Caprari (l’ex Spal, Verona e Milan ha optato per il suo storico 27) sembrano profilare un futuro sempre più lontano dalla Brianza. Secondo quanto riportato da Pianeta Bari, il Pisa non ha ancora chiuso l’affare e la Cremonese sembra ormai essersi defilata. Possibile un nuovo assalto da parte della dirigenza pugliese.