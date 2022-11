Dopo il pareggio di venerdì sera fra Udinese e Lecce si è chiuso oggi un lunghissimo sabato di Serie A con altre 4 gare in programma. Il Napoli ha fatto suo il big match con l'Atalanta anche senza Kvaratskhelia (, mentre il Milan ha avuto la meglio soltanto in extremis con un super Giroud (poi espulso) sullo Spezia ().Nel pomeriggio un gol del baby Baldanzi ha rilanciato l'Empoli che ritrova i tre punti in casa contro un deludentissimo Sassuolo (). Pari con gol e polemiche fra Salernitana e Cremonese (2 i rigori parati da Sepe nel finale, ma che non hanno frenato la rimonta ospite) con i gol di Piatek e Coulibaly per i granata, Okereke e Ciofani per i lombardi ().