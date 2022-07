Il Monza non si ferma più e continua a candidarsi a regina del mercato estivo, Galliani piazza altri due colpi per rinforzare la squadra a disposizione di Stroppa: Gianluca Caprari arriva dall'Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di salvezza; Filippo Ranocchia, invece, arriva dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei bianconeri.



VISITE MEDICHE - Entrambi i giocatori si sono recati questa mattina presso una clinica nel centro di Milano per sostenere le visite mediche, ultimo passo prima della firma con il Monza: il video dall'inviato Daniele Longo.