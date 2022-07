Una giornata “solo grandi firme” nel calciomercato nostrano. Sono infatti poche le ufficialità odierne in Serie A, ma tutte di grande spessore. I due colpi principali sono chiaramente quelli messi a segno da Roma e Juventus. I giallorossi hanno annunciato l’arrivo della Joya Dybala, mentre i bianconeri hanno ufficializzato la trattativa lampo per Bremer. La squadra di Agnelli però è stata impegnata anche nelle cessioni: due prodotti del settore giovanile andranno infatti a tentare la sorte altrove. Si tratta di Filippo Ranocchia, nuovo, ennesimo, calciatore del Monza, e Matteo Anzolin, diretto al Wolfsberger. Cessione anche per l’Inter. Il portiere Filip Stankovic, figlio dell’ex centrocampista Dejan, torna al Volendam in Eredivisie.



RIEPILOGO

Dybala (d) svincolato alla Roma

Bremer (c) dal Torino alla Juventus

Ranocchia (c ) dalla Juventus al Monza

Anzolin (d) dalla Juventus al Wolfsberger

Stankovic (p) dall’Inter al Volendam