Il Monza targato Silvio Berlusconi e Adriano Galliani continua ad essere una delle formazioni più attive sul mercato italiano. Dopo Ranocchia, Cragno, Sensi e Carboni, il club neopromosso in Serie A si appresta ad ufficializzare anche il quinto colpo in entrata dell'estate.



Sono iniziate di primo mattino infatti le visite mediche per Matteo Pessina, che fa ritorno nella squadra della sua città a 7 anni di distanza dalla sua partenza: il giocatore della Nazionale si trasferisce dall'Atalanta con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro in caso di salvezza. Il centrocampista classe '97 indosserà anche la fascia di capitano.