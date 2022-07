Il più è stato fatto. A due settimane dal via della stagione ufficiale, il Monza ha quasi completato quella che sarà la rosa per il primo, storico, campionato di serie A. Il lavoro di Adriano Galliani è stato veloce e tempestivo, con investimenti importanti e mirati, con giocatori ancora nel pieno della maturità calcistica. Dai Nazionali Alessio Cragno, Matteo Pessina, Stefano Sensi alle 'promesse' Samuele Birindelli, Filippo Ranocchia, Andrea Carboni fino all'esperienza di Andrea Ranocchia e Gianluca Caprari.

La scelta di prendere quasi esclusivamente giocatori italiani è molto semplice: il Monza ha voluto costruire una colonna portante 'made in Italy' per dare una forte identità alla propria squadra, ma soprattutto di avere giocatori freschi nella seconda parte di stagione quando le altre squadre ritroveranno giocatori provati dall'esperienza dei Mondiali. L'unico straniero acquistato, almeno per il momento, è il brasiliano Marlon che sarà ufficializzato la prossima settimana per motivi burocratici.

Come evolverà il mercato del Monza nei prossimi giorni? In primis si cercherà di piazzare i vari giocatori in esubero: Galliani, aiutato dagli uomini mercato Modesto e Antonelli, dovrà piazzare quasi una ventina di giocatori. Successivamente spazio agli acquisti per completare la rosa: arriverà un altro difensore di esperienza, probabilmente uno/due centrocampisti e, probabilmente, un colpo finale in avanti. Un grosso attaccante per completare e migliorare il reparto. A proposito di attaccanti, questa sarà la settimana di Andrea Petagna: