Se il mercato dell'Inter si è fermato, non consentendo di chiudere operazioni già ben avviate come quella peril motivo è anche dovuto alle mancate cessioni. In particolare di quei giocatori che avrebbero fatto entrare nelle casse nerazzurre risorse importanti.Proposte che però non hanno convinto in alcuni casi la società e in altri il giocatore. Una situazione in divenire che potrebbe presto sbloccarsi.Nella sfida tra Monza e Atalanta per il classe 1999, c'è una terza squadra pronta ad inserirsi.L'idea Pinamonti c'era già da tempo ed ora il Sassuolo ha sia lo spazio che le risorse economiche per poter affondare il colpo.Offerta che in viale della Liberazione avevano ricevuto dal Monza c. Il club bergamasco però, oltre a non aver ancora ceduto nessun attaccante, nei primi contatti con l'Inter non aveva trovato l'accordo sulle cifre ed era riluttante a lasciare ai nerazzurri il controllo del cartellino."Tra i due litiganti, il terzo gode", un proverbio che il club emiliano potrebbe trasformare in realtà, per la gioia anche dell'Inter, che finalmente avrebbe qualche risorsa in più da sfruttare sul mercato.