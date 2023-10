15 punti in 10 partite. Metà del bottino è stato conquistato e pure la parte centrale della classifica. Pareggiando in piena emergenza difensiva contro l', ilsi tiene lontano dalla zona rischio e resta ad un passo dalla 'zona dei sogni'.Raffaelepuò ritenersi soddisfatto di questa prima parte di stagione con prestazioni sempre più che discrete e una squadra che produce un buon calcio.Contro la squadra di Cioffi non era per niente facile viste le tante indisposizioni dei brianzoli (). Il fatto di aver avuto fuori metà reparto difensivo ha creato più di un problema al tecnico campano che, nella ripresa, ha dovuto togliere l'ammonito Pabloper arretraresulla linea difensiva. Il gol del pari dell'Udinese, guardacaso, è arrivato qualche minuto dopo l'uscita dello spagnolo.Ma, come dicevamo, il punto va benissimo ae compagni che portano a casa un altro risultato positivo e, soprattutto, tengono lontani i friulani. Il Monza può sorridere anche per i tanti italiani che stanno trovando spazio da protagonisti: da, dai veteranifino alla giovane promessa. Con questa struttura la squadra ha un futuro assicurato, se non altro anche da un punto di vista economico.E le note dolenti? In primis i cambi che troppo spesso non riescono a dare quella freschezza necessaria alla squadra per vincere le partite nel finale. Tra questi spicca il nome di Dany. Assenti Caprari e il Papu Gomez, il portoghese doveva essere il trascinatore di questa squadra. Il suo score è mortificante: 10 presenze, zero gol al'attivo e zero assist. Per un giocatore che era considerato una delle stelle del calcio europeo sono numeri preoccupanti, ma a 25 anni c'è tutto il tempo per rimediare. Oppure a gennaio Galliani e Palladino dovranno fare delle scelte diverse...