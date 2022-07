Edinson, il pistolero, Edino Mauro? Quale sarà il big in avanti del Monza nella sua prima stagione in serie A? Tutti gli indizi, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.com da qualche tempo, portano in Francia "D'altronde - ha scherzato Adrianonei giorni scorsi - Parigi è più glamour di Sarajevo" ha dichiarato riferendosi alla voce sul bosniaco dell'Inter.Di fatto Maurito è il vero obiettivo in attacco del Monza per tanti motivi. E' probabilmente l'attaccante ideale per il gioco di Giovanni, ha voglia di tornare in Italia, la moglie-agente potrebbe ritrovare il piccolo schermo (avrebbe già un accordo per fare l'opinionista alla Talpa su Mediaset) e tutta la famiglia ritroverebbe, a pochi passi, i vecchi amici a due passi. Monza, insomma, sarebbe il trampolino di lancio ideale per Maurito, reduce da qualche stagione poco brillante.E gli altri? Cavani è stata soltanto un'idea, nulla di più. Dzeko è sempre stato un pallino dell'ad del Monza, ma parliamo di un interesse di tanti anni fa. Suarez è al momento irraggiungibile per questioni economiche. Non escludiamo, al momento, che in questo mercato il Monza possa acquistare più attaccanti come 'spifferato' ieri dallo stesso ad. I nomi disono sempre caldi.Ufficializzatonei prossimi giorni (primo acquisto straniero), la società dipunta a rinforzarsi ulteriormente in difesa e a centrocampo. Ieri, intanto, si registra la prima cessione: il difensoreè ripartito in direzione, stesso destino per almeno una ventina di giocatori presenti ora in ritiro (ce ne sono 43!). L'amichevole di ieri a, finita 0-0, ha dato poche indicazioni, ma un indizio chiaro: questa squadra ha bisogno urgentemente di un grande bomber....