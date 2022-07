Sono le ore decisive, in casa Monza, per portare a casa la punta. A meno di tre settimane dal debutto ufficiale in Coppa Italia, è atteso a breve lo scatto di Adriano Galliani per avere almeno un volto nuovo in avanti per il Frosinone. Per questo motivo, nelle prossime 48 ore, ci sarà l'affondo per Andrea Petagna. L'attaccante del Napoli, a differenza di Pinamonti, ha dato il suo benestare per il trasferimento in Brianza. Operazione che andrà in porto in prestito con possibile obbligo di riscatto in caso di salvezza dei biancorossi. Galliani non si fermerà all'ex Milan: per Pinamonti c'è una flebile speranza, più facile arrivare a Caprari, attaccante già trattato in passato dal ds Filippo Antonelli.

Il grosso problema del Monza sono le cessioni: Stroppa si trova ad allenare una rosa extralarge di oltre 40 elementi. Decisamente troppi, anche per la massima serie. Per questo sarà molto duro il lavoro degli uomini mercato del Monza. Almeno 20 giocatori sono, di fatto, sul mercato, anche se non sarà semplice trovare una destinazione per tutti visto l'alto ingaggio. Le sorprese potrebbero riguardare anche Dany Mota (su di lui c'è il Parma) e anche il danese Gytkjaer, eroe dei playoff con cinque gol in quattro partite. Inutile dire che questa cessione potrebbe creare un po' di malcontento tra i tifosi visto che di fatto il Vikingo è diventato un idolo tra i sostenitori del Monza.

Come evolverà il mercato del Monza dopo le cessioni? L'ufficialità del difensore Marlon è solo una formalità, ma potrebbe slittare di un paio di settimane a causa di problemi buracratici. In difesa arriverà un altro tassello di esperienza, qualcosa si farà anche a centrocampo. E poi si penserà al campo, a quello storico debutto in serie A che in Brianza aspettavano da oltre un secolo.