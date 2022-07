Tutti pazzi per. Il centrocampista classe 2001 dellaè al centro del mercato con mezza serie A pronta a darsi battaglia: dal Verona alla Sampdoria passando per Torino e Salernitana.- Ranocchia ora si sta allenando agli ordini di Max Allegri con Di Maria e compagni. Sensazioni positive su un giocatore che ha talento, ottimi colpi e grandi margini di miglioramento. La Juventus ci punta per il futuro e non vorrebbe cederlo a titolo definitivo, nonostante l’opzione Monza sia presa in grande considerazione.. Una volta trovato l’accordo allora i brianzoli incontreranno anche gli agenti dell’ex Vicenza. Sprint Monza su Ranocchia, le prossime 48 ore saranno decisive per la chiusura.