La matricolacontinua a stupire. Con loè arrivata la terza vittoria di fila (la seconda consecutiva in trasferta senza prendere gol) e già domani potrebbe arrivare la salvezza matematica. Un grandissimo traguardo per una squadra che si è affacciata allasolo quest'anno per la prima volta nella sua storia. Se pensiamo che dopo sei giornate il Monza aveva un solo punto in graduatoria, si può tranquillamente parlare di mezzo miracolo.Salvezza che, di fatto, non è mai stata in dubbio da quando il gruppo è guidato da Raffaele. Il tecnico campano viaggia con una media quasi da zonae chissà, magari questo sarà l'ultimo obiettivo stagionale dell'ex calciatore. I brianzoli si ritrovano ottavi in classifica a -8 dall': sognare, in questo momento, non costa nulla visto il grande entusiasmo che si vive in. Al Picco Pessina e compagni hanno dimostrato di vivere un grande momento di forma rischiando il giusto contro una squadra bisognosa di punti e andando a colpire a freddo gestendo al meglio il risultato fino alla fine. Una vittoria da squadra matura che proietta il Monza verso la zona dei sogni. "Il nostro scudetto l'abbiamo conquistato, l'ottavo posto sarebbe come la vittoria di una Champions League" le parole del condottiero.Bella, a fine partita, la dedica a Silvio, le cui condizioni continuano a migliorare, mentre i tifosi sperano di avere presto un'altra bella notizia: il rinnovo di Raffaele Palladino. Quel "ne parleremo a fine stagione" pronunciato giovedì in conferenza stampa preoccupa non poco la tifoseria. E' vero che Adrianouno che le promesse è abituato a mantenerle,ha già confermato ufficialmente l'allenatore lanciato proprio da lui qualche mese fa, ma la firma, per il momento, non è ancora arrivata., sponda bianconera, si mormora che qualcuno si sarebbe già mosso per riportare Palladino alla: c'è qualcosa di vero? Noi ci fidiamo dell'ad dei brianzoli: se il Monza vuole continuare ad avere grandi ambizioni, ripartire dall'allenatore-rivelazione dellapotrà aiutare fin da subito la squadra a fare fin da subito il salto di qualità.