Il Monza chiude il suo precampionato estivo con due vittorie in due giorni. Cinque gol sabato al Novara, tre ieri al San Giuliano City. Giovannisi è mostrato soddisfatto di questi test in vista dell'avvio ufficiale della stagione. Il suo Monza è già in palla, anche se mancano alcune pedine importanti (almeno una per reparto) che arriveranno nelle prossime settimane.In difesa sarà ufficializzato il brasiliano, ma si cerca un altro tassello di esperienza. In mezzo al campodella Juventus è il nome nuovo degli ultimi giorni, ma non è il solo. In avanti si aspetta l'arrivo di, ma si valutano anche altri profili.Tutto questo in attesa di sfoltire ulteriormente una rosa ancora troppo ampia per poter lavorare al meglio: in uscita il portiere(diventato il quarto dopo gli arrivi di), i difensori(ieri doppietta per lui) e, i centrocampistie gli attaccanti, anche se quest'ultimo, alla fine, potrebbe restare dopo che è diventato l'idolo dei tifosi ed è sempre stato un uomo prezioso per il tecnico di Mulazzano. Restano da valutare le posizioni diin caso di nuovi arrivi, anche loro potrebbero partire.A preoccupare il tecnico del Monza sono soprattutto le condizioni dei due centrocampisti Stefanoe Matteoche non sono scesi in campo in quest'ultimo week end. Pessina ha un'infiammazione al ginocchio e ne avrà per qualche tempo, l'ex Inter non ha particolari problemi, ma gli sono state risparmiate entrambe le amichevoli di sabato e domenica. Un chiaro indizio che la condizione non è ancora al top.Da domenica prossima, infine, si farà sul serio: allo UPower Stadium arriverà il Frosinone per la prima di Coppa Italia. L'ambizioso Monza vuole andare avanti, anche perchè agli Ottavi c'è una certa Juventus...