Il 2023 delsi chiude con un risultato positivo come positivo è stato tutto l'anno solare dei brianzoli. Ala squadra di Raffaeleha giocato una partita sontuosa nonostante le diverse assenze. Come riportiamo da tempo, non è facile per una squadra di metà classifica lasciar fuori giocatori del calibro di, deldiAldavanti a tanti parenti e amici, il campano Palladino (che qui potrebbe allenare il prossimo anno, ne parliamo dopo) si è inventatodifensore centrale con una squadra molto offensiva capace di non dare punti di riferimento al Napoli. Con quattro giocatori offensivi, il Monza ha costretto gli avversari a giocare spesso sulla difensiva. Il rigore sbagliato daha tolto ai biancorossi la possibilità di chiudere l'anno con una vittoria, ma tutto sommato va bene così ed è giusto così considerando le 2-3 palle gol clamorose fallite dal Napoli.Che succederà a gennaio? La sensazione è che il Monza farà ben poco. La priorità di Adrianoè quella di cedere quei 3-4 giocatori in esubero. Solo allora si capirà se si potrà migliorare la rosa con una punta di peso e con un innesto in difesa e-o in mezzo al campo. Considerando che questa rosa, tra mille problematiche a livello di infortuni, è arrivata comodamente a metà classifica, non escludiamo che si voglia restare così a livello numerico.A giugno, intanto, Palladino lascerà è destinato a lasciare Monza: "Penso a fare bene quest'anno, ma ho il contratto in scadenza" ha ricordato il tecnico ieri nel post partita. Come dire: "Tra qualche mese sono sul mercato". Il Napoli, per un tecnico ambizioso come lui, può essere la piazza ideale per uno step successivo prima di arrivare ad un top club, ma questi, al momento, sono discorsi assolutamente prematuri per lui e per una squadra che vuole centrare al più presto l'obiettivo salvezza restando magari in questa buonissima posizione di classifica.