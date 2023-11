Andrea: 1999. Lorenzo: 2002. Samuele: 2004. Ilvola con un tridente offensivo formato da ragazzi e dimostrando che si può andare lontano anche con i giovani italiani. Vincendo a, Palladino si allontana ulteriormente lotta per non retrocedere e piazzandosi a ridosso della 'zona dei sogni'.Alla prima doppietta in A del giovane attaccante di scuola rossonera che qualcuno a Milano comincia già a rimpiangere. Tre reti per il giovane Colombo che tornerà in rossonero la prossima estate, ma prima ha un sogno nel cassetto: quello di portare il 'suo' Monza in Europa. Perchè il 'suo'? Perchè Colombo, come ricorda sempre Galliani, è di, paese a due passi da Monza. Ed è brianzolo l'uomo che ha chiuso la gara a: Luca, altro giocatore che non ha trovato fortuna a Milano (sponda nerazzurra) ed è sbarcato in Brianza ormai over 30, ma che con la sua esperienza ha portato il Monza ad avere una delle migliori difese del campionato. A completare il quadro il capitano e leader Matteoe l'ad Adriano, il grande artefice del Monza 'made in Brianza', il quadro è completo.A proposito di Galliani, la prossima sfida del dirigente sarà a gennaio: dovrà essere bravo, infatti, a gennaio a resistere agli attacchi di quel Beppenato calcisticamente come dirigente da queste parti. Andrea Colpani, da tempo, è infatti finito nel mirino dell'Inter. Il matrimonio potrebbe celebrarsi a giugno, ma non a gennaio. Il Monza che sogna l'Europa vuole tenere tutti i suoi gioielli almeno fino alla prossima estate.