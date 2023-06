E' scomparso poco dopo il suo ultimo miracolo sportivo: la prima serie A del Monza. Ha aspettato la fine del campionato prima di andarsene per sempre. Silvio Berlusconi se n'è andato lasciando, soprattutto nella sua Brianza, un vuoto incolmabile. Ancora oggi, Adriano Galliani, ha l'immagine con l'amico Silvio nella sua foto di whatsapp. Un legame fortissimo quello tra Silvio e Adriano che è durato una vita. Un'amicizia nata con le prime antenne televisive e proseguita nel calcio.



Berlusconi ha scritto pagine memorabili nel calcio, è diventato uno dei presidenti più vincenti nel calcio con il Milan, ma gli mancava un'altra impresa, l'ultima: quella di portare il Monza, la società più importante del territorio dove risiede praticamente da sempre in Serie A. Ci è riuscito in una manciata di anni. Ha preso i brianzoli in serie C e li ha portati in A. Una serie A da protagonisti con le vittorie su Juventus e Inter e una posizione di centroclassifica giocando sempre a testa alta. E' stato lui, a settembre, a scegliere il cambio in panchina: il Monza di Stroppa non gli piaceva più, da lì la decisione di assumere Raffaele Palladino e di dare via ad un Monza diverso.



Ma che ne sarà ora del futuro del Monza dopo la scomparsa di Berlusconi? E' ancora presto per dirlo. Proprio il presidente, all'ultima cena di Natale, aveva aperto a nuovi soci. Qualcosa si è mosso nelle ultime settimane, ma oggi non è il giorno di parlare di trattative. Buon viaggio Presidente!