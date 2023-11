Il Monza pareggia a Cagliari portando a casa un altro risultato positivo. Dopo un primo tempo abulico, i lombardi hanno giocato una ripresa da urlo e ai punti, con due traverse colpite, avrebbero anche potuto vincere. Quello in Sardegna è il nono risultato utile di queste ultime dieci giornate, frutto di sei pareggi e tre vittorie. La squadra di Palladino resta ad un passo dalla zona Europa: nonostante le tante defezioni di questo periodo (da Caprari a Izzo, dal Papu Gomez fino al baby talento Vignato), i brianzoli restano nella parte sinistra della classifica con un mese di dicembre che dirà molto su quale campionato intende fare il Monza. Juventus, Milan, Fiorentina e Napoli saranno tra gli avversari di Pessina e compagni: per l'Europa ci sarà anche il Monza? Lo sapremo a fine anno con il mercato invernale che aprirà di lì a poco.

A proposito di mercato, la squadra ha dimostrato di poter sopperire anche ad assenze pesanti. Il ritorno al gol ieri di Maric a Cagliari (primo gol straniero quest'anno e primo centro del croato in Serie A) potrebbe far trovare una risorsa in più nel reparto offensivo. E se Adriano Galliani dovesse fare una chiamata a Milano per farsi prestare il giovane attaccante Francesco Camarda per inserire un altro ragazzo di belle speranze in attacco? A Monza, come ripete spesso l'ad dei brianzoli, i giovani crescono che è un piacere. Chiedere referenze ai vari Frattesi, Carlos Augusto, Colpani e Colombo.