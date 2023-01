Il Monza è tornato da Firenze con un punto pesantissimo. Nonostante le assenze di giocatori importanti come Sensi, Rovella e Donati, i brianzoli sono riusciti ad uscire indenni dal Franchi contro la Fiorentina sfiorando anche la vittoria nel secondo tempo dopo una prima parte invece di grossa difficoltà.

"Devo chiedere scusa ai miei giocatori per averli messi in difficoltà" le parole a fine gara di Raffaele Palladino. Non capita tutti i giorni di sentire un tecnico dire una frase forte come questa. Palladino, invece, ha l'umiltà di chi sa che deve dimostrare ancora tanto, ma che tanto sta dimostrando.

Il valore della rosa del Monza è sicuramente di buonissimo livello nonostante le assenze e anche per questo motivo l'allenatore, per quanto gli è possibile, sta tenendo lontano le voci di mercato. E' vero che la Società sta trattando diversi giocatori (Brekalo è sempre molto vicino), ma il giovane mister preferisce l'unità del gruppo ai potenziali nuovi acquisti. "Ho detto la mia al club, vogliamo restare così" aveva detto alla vigilia di Fiorentina - Monza. E la squadra lo segue, eccome se lo segue. E' chiaro che da qui alla fine del mercato tanti giocatori dovranno partire (anche Caprari, ieri nuovamente molto deludente, potrebbe finire nella lista dei partenti), ma di innesti ce ne saranno ben pochi come già scritto su queste colonne. Con questa rosa il Monza si può salvare senza difficoltà e con questo allenatore tanto ambizioso come la sua proprietà si può ambire anche ad un buonissimo piazzamento in campionato. L'Inter del grande ex Beppe Marotta, prossimo avversario della matricola lombarda sabato sera allo UPower Stadium, è avvisata...