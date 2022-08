Poteva andare meglio, molto meglio. La prima partita della storia del Monza in serie A non ha regalato quella gioia sperata ai quasi 10mila tifosi che in un sabato di metà agosto hanno preferito lo UPower Stadium alle vacanze. Il Torino ha vinto meritatamente sfoggiando un tridente offensivo che ha creato tanti problemi alla difesa dei brianzoli.

Ma non è il caso di fare drammi: il Monza ha allestito una signora formazione e di tempo per apportare le giuste correzioni ce n'è tutto. I recuperi di Sensi e Pessina saranno fondamentali per dare al centrocampo quel tocco in più di qualità ed esperienza. Nei prossimi giorni arriverà anche il giovane centrocampista della Juventus Rovella, obiettivo numero uno di Adriano Galliani e del tecnico Giovanni Stroppa.

Capitolo mercato: c'è tanto da lavorare in uscita. Almeno una decina i giocatori da piazzare da qui alla fine del mercato. Dall'ormai ex capitano Sampirisi, passando per i difensori Paletta, Bettella e Anastasio, il portiere Lamanna, i centrocampisti Pedro Pereira, Scozzarella, Siatounis, Mazzitelli e Rigoni e l'attaccante Maric. In pratica una formazione che potrebbe disputare, tra l'altro, un buonissimo campionato di serie B. E in entrata invece? Il Monza non si fermerà a Rovella. La società cerca almeno un altro difensore forte e un centrocampista di fascia destra da alternare a Birindelli che sabato ha fatto molto bene. E poi occhio in avanti: non è da escludere la partenza di uno tra Gytkjaer e Dany Mota per far posto al possibile colpo finale. Il nome di Mauro Icardi è sempre molto caldo, nonostante le smentite. Anche perchè spesso, dietro ad una smentita, c'è un fondo di verità...