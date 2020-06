L'ex allenatrice del Milan Femminile Carolina Morace punzecchia Maurizio Sarri: "Con un giocatore come Cristiano Ronaldo - dichiara a Sky Sport - a me non verrebbe mai di chiedergli se vuole cambiare ruolo, per questione di età e abitudine. Una cosa non te l'insegna nessuno: carisma, autorevolezza e leadership. Da quello che leggo sembra che Sarri faccia fatica ad essere seguito dai suoi giocatori, ma non c'è una regola: o li prendi a livello di leadership o fai fatica".