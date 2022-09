Alvaro Morata, tornato all'Atletico Madrid dopo il prestito alla Juventus, è stato intervistato da El Larguero confermando che a gennaio poteva lasciare Torino per andare al Barcellona: "L'inverno scorso ho avuto quattro o cinque ottime occasioni. Ma Allegri è stato chiaro e mi ha detto 'da qui non ti muovi, voglio che giochi con Vlahovic'. Per me è stato uno sforzo, giocare a sinistra"