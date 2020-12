6 gol in Champions League. Basta questo dato per capire l’impatto devastante di Alvaro Morata in questa sua seconda vita con la maglia della Juventus, che lo ha riaccolto quest’estate dopo le sue esperienze al Real Madrid, Chelsea e Altetico Madrid. Come riporta Opta, l’ultimo ad avere segnato questo numero di gol nella fase a gironi della competizione europea fu Trezeguet: “Prima di Álvaro Morata, l’ultimo giocatore della Juventus ad aver segnato almeno sei gol in una fase a gironi di Champions League era stato David Trezeguet, nel 2001/02 (sei). Vivace”.