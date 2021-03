. La Juve anche contro lo Spezia era in difficoltà, poi Andrea Pirlo ha gettato nella mischia la coppia Bernardeschi-Morata e in pochi secondi è cambiato tutto. Da lì la Juve è riuscita ad archiviare la pratica Spezia più o meno in scioltezza, da lì soprattutto può ricominciare la stagione di Morata dopo un inizio di 2021 particolarmente complicato anche per motivi di salute. Ha stretto i denti, non è servito, poi qualche giorno di riposo potrebbe averlo rigenerato.. Si percepisce già dalle prime parole a caldo: “Tutti quelli che conoscono il mondo del calcio sanno che una vittoria anche se sembra semplice ti porta positività, ti porta fiducia e ti porta soprattutto una bella atmosfera dentro lo spogliatoio e questo è importante. Sì, mi mancava il gol, ma soprattutto sentirmi con un po' di forza perché sono stato tre settimane che non avevo tanta forza, la verità. Ma bisognava esere a disposizione perché siamo contati”. Insomma, prima stava male e ora sta meglio. Ma soprattutto, Morata fa parte del partito di chi ci crede e su quel carro non vuole nessuno che la pensi diversamente:perché in fondo lì può sempre succedere di tutto anche se non sei più tra le favorite.Serve uno sforzo economico importante per la prossima stagione, vedi rinnovo del prestito a 10 milioni, ne serve uno importantissimo per il riscatto (45 milioni subito o 35 nel 2022).