. La scorsa settimana l’attaccante era stato pizzicato in un ristorante del centro di Milano, con l'agente Juanma Lopez e Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. Poi si è recato nella città degli innamorati, Verona, dove ha assistito al concerto all'Arena di Jovanotti. Da ieri, invece,Lo testimoniano delle foto pubblicate su Instagram da tifosi bianconeri e non solo. Il profilo Instagram di un, tappa fissa di diversi giocatori della Juventus,. La didascalia scelta fa sognare ulteriormente i tifosi della Juventus:A conferma di una suggestione sempre viva: quella che vede Morata di nuovo alla Juventus dopo una stagione difficile al Chelsea e la mancata convocazione per i Mondiali in Russia con la sua Spagna.- L’attaccante sta valutando il suo futuro e, la Juventus non ha escluso un suo eventuale ritorno, ma. La società rossonera sta vivendo però una fase di stallo sul mercato, in attesa delle decisioni dell'Uefa sul fair-play finanziario dopo la mancata concessione del settlement agreement; la Juve resta dunque la pista italiana più percorribile.dopo i 65 milioni di euro più 20 di bonus versati la scorsa estate. Ma sognare non costa nulla, per i tifosi bianconeri e per Alvaro Morata.