L’attaccante della Juventusha concesso un’intervista a DAZN, nella quale ha ripercorso i momenti più importanti della stagione bianconera: "Le valutazioni si fanno alla fine, quando prendiamo le valigie e andiamo a casa. Per il momento, ci sono stati tanti momenti della stagione, ma si capisce la differenza: quando certi episodi stanno sulla linea tra perdere e vincere,è una stagione che è stata come due-tre mini stagioni in una sola. L'importante è quello che stiamo facendo e quello che faremo in futuro: non serve a niente lamentarsi., alla fine quando smetti di giocare e vai nella stanzetta con i ricordi le foto con le coppe contano più di qualsiasi cosa.".Sulla sua svolta personale e il futuro: "Tutti i giocatori della Juventus si giocano il loro futuro in ogni allenamento e in ogni partita. C'è una coda lunghissima di giocatori che vogliono venire alla Juve,: io ho sempre detto che do tutto per vincere, per la squadra, per i compagni e per i tifosi.I miei figli mi chiedono di mettere l'inno della Juve: sono felice, ma sarò ancora più felice se a fine anno porteremo a casa una coppa".dei giorni scorsi: "Per me è uno dei giocatori più forti di sempre, ha tecnica e qualità, può buttare giù i muri o costruirne. Per me ci saranno pochi giocatori così nella storia: poteva vincere una partita da solo o mettersi la squadra sulle spalle. L'ho ringraziato, mi ha detto che era felice di vedermi e che non si aspettava che avessi il fisico per giocare a sinistra. Poi abbiamo parlato di tante cose, lui sa che sono migliorato tanto in quell'anno che ho giocato con lui".Sarebbe stato incredibile, ma è così".Sulla sua versione da assist-man: "Per il modo che ha la Juve di giocare hai degli schemi in cui giochi per il centravanti o ti devi adattare alla squadra. IMi piacerebbe fare 60 gol, ma mi piace di più vincere e aiutare i miei compagni. Quando sei un attaccante e ti piace fare gol, è bello ricevere un cioccolatino. E per questo è bello anche condividere".