Alvaro Morata non ha dimenticato i due anni trascorsi alla Juve. L'attaccante spagnolo, ora in forza all'Atletico Madrid, durante la diretta Instagram con il tennista azzurro Fabio Fognini, è tornato a parlare della sua esperienza a Torino: "A Torino, dopo Madrid che è casa mia, stavo da dio - confessa l'attaccante spagnolo -. Avevo una routine, facevo praticamente tutti i giorni le stesse cose. Avevo il bar all'angolo dove mi coccolavano, portavo il cane in giro. Penso però che in qualsiasi posto in Italia mi sarei trovato bene".