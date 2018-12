. Firmato Maurizio Sarri. Così nel post partita del successo per 2-0 sul Manchester City il tecnico del Chelsea ha motivato la pesante esclusione del centravanti spagnolo.. Anche in questa stagione il "niño de la casa" sta faticando da morire a trovare una propria dimensione negli schemi dei Blues. E l'episodio riporta a galla i dubbi e le perplessità che lo hanno accompagnato come un'ombra da quando ha iniziato a giocare da professionista.- La storia di Morata è una storia di talento e incostanza, di lampi di classe alternati a momenti di buio pesto. All'affermazione in una piazza importante come quella di Madrid non ha fatto seguito la carriera che tutti - addetti ai lavori e non - si attendevano da lui., divorato forse dalle aspettative riversate su di lui da tifo e stampa, incapace di gestire le pressioni e i periodi no., non dimostrando quel carattere e quell'attitudine che solitamente contraddistinguono i grandi campioni. Il gol dell'1 a 3 nella finale di Champions League del 2015 persa dalla Juventus contro il Barcellona resta fin qui l'highlight migliore di una carriera fatta di tanti trofei e scarse soddisfazioni personali.- Lo stesso Morata non ha fatto mistero delle proprie lacune interiori. "Ero totalmente fuori da tutto - ha spiegato poche settimane fa alla ABC - avevo problemi con me stesso e con gli altri: arbitri, avversari, tifosi… Non ero per nulla equilibrato. Non avevo voglia di andare ad allenarmi nè di giocare"., anzi. Subissato dalle critiche dei fans e degli esperti ("non penso che esploderà mai a Londra e lo pensa anche il club, non ha senso aspettarlo ancora", il moderato pensiero dell'ex Liverpool, Jamie Carragher, ora commentatore per Sky Sport), le gerarchie lo vedono arretrare partita dopo partita., oscurato dalla stazza dei veri fuoriclasse. Il niño è cresciuto, ora impari a camminare da solo.