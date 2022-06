Il, da parte dei club di Serie A, dei giocatori presenti nelle rose in prestito,. Di conseguenza, si aprono diversi orizzonti per i giocatori di Serie A che non sono stati riscattati.- Lucas Torreira è stato il fiore all'occhiello della Fiorentina nel corso dell'ultima stagione. Dopo un periodo di apprendistato, il nazionale uruguaiano ha giganteggiato in mezzo al campo risultando spesso e volentieri come il migliore in campo nei viola. Nonostante ciò, tra richieste eccessive dell'Arsenal, club che deteneva il cartellino, e richieste esose da parte del giocatore in termini di ingaggio, il rapporto si è interrotto ufficialmente.- Il suo riscatto è stato in dubbio fino all'ultimo, complice una stagione vissuta tra diversi alti - migliore in campo nella sfida contro il Manchester United e la Juventus - e qualche basso - peggio in campo nella sfida contro il Villarreal. Malgrado ciò, l'Atalanta ha deciso di riscattare il classe 1998: nelle casse della Juventus verranno versati 20 milioni di euro. La permanenza del turco a Bergamo, però, è tutt'altro che scontata con una plusvalenza all'orizzonte.- È una storia destinata a non finire mai, quella tra Alvaro Morata e la Juventus. Dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic, il numero 9 ha trovato un nuovo ruolo e anche una nuova dimensione che lo hanno consacrato con un giocatore chiave all'interno degli schemi di Allegri. Troppi, però, i 35 milioni richiesti da parte dell'Atletico Madrid. Colloqui rimandati a estate inoltrata.- Stagione vissuta su livelli sufficienti. Sergio Oliveira, però, ha uno sponsor non da poco: José Mourinho. La Roma, nonostante ciò, ritenendo troppi i 13 milioni per il riscatto, ha deciso di non esercitarlo. Si tenterà di limare il prezzo nel corso dell'estate.- Quello del Torino per Josip Brekalo non è mai stato un amore corrisposto. I granata, convinti delle qualità del giocatore, erano pronti a versare nelle casse del Wolfsburg ben 11 milioni di euro. Brekalo, però, ha anticipato tutti, dichiarando al Toro di non voler proseguire la sua carriera in Italia.- Assoluta rivelazione nel corso della scorsa stagione, Arthur Theate si è assestato su ottimi livelli. Prestazioni che hanno convinto con largo anticipo il Bologna a esercitarne il riscatto dal Oostende: 6,5 milioni versati nelle casse degli olandesi. Anche in questo caso, però, la permanenza del classe 2000 in Emilia è tutt'altro che scontata, con diversi club sulle sue tracce.- Arrivato a gennaio con una responsabilità non da poco: sostituire Dusan Vlahovic. Un compito, per Krystof Piatek, tutt'altro che semplice. Il nazionale polacco, difatti, non l'ha portato a termine nel migliore dei modi. Nel corso della stagione ha lasciato raramente il segno, alternandosi spesso con Arthur Cabral. La Fiorentina ha deciso di non pagare i 15 milioni richiesti dall'Herta Berlino. Le porte, però, non sono chiuse e il classe 1995 potrebbe tornare a Firenze nel corso dell'estate.- Giovani Simeone è esploso definitivamente. Il figlio d'arte, nella scorsa stagione, ha realizzato ben 17 gol. Cifra che ha indotto l'Hellas Verona a non mettere mai in dubbio il riscatto del classe 1995. Il nazionale argentino, però, cercato da squadra di mezza Europa, come Juventus e Valencia, con tutta probabilità non resterà a Verona.