Dopo un’annata alquanto turbolenta nella quale si è trasferito dal Chelsea all’Atletico Madrid, Alvaro Morata, classe 1992, si è sfogato con la rivista Goal. L’attaccante madrileno non ha lesinato complimenti al mondo Blues: ”Non mi sono sentito apprezzato da club e tifosi. Nonostante la mia avventura a Londra sia iniziata bene, l’infortunio ha bloccato il mio processo di ambientamento”. “C’è stato un periodo nel quale, a parte i mei compagni di squadra spagnoli, nessuno mi passasse la palla in modo corretto. Una persona che ha giocato a calcio non avrà difficoltà ad accorgersene”. L’attaccante in prestito all’Atletico Madrid fino al 30 giungo 2020, spera di poter rimanere con i colchoneros e, magari, terminare la carriera con la divisa biancorossa.