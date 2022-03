Alvaro Morata pensa al bianconero che sarà. Tramite il quotidiano spagnolo AS, arrivano le dichiarazioni dello spagnolo, attaccante il cui futuro alla Juventus resta in bilico. Il classe 1992, a Torino da 2 anni a fronte del pagamento da parte dei bianconeri di 20 milioni di euro per il prestito, ha un costo di riscatto di 35 milioni di euro.



LE PAROLE - Queste le parole di Morata: "Voglio restare, ma il futuro non dipende da me. Il prossimo anno se non sarà possibile continuare qui sarei comunque il primo tifoso bianconero".