Stop al mercato, tocca al campo. Dopo un mese passato sul piede di partenza, tra Barcellona (soprattutto) e ritorno All'Atletico Madrid, Alvaro Morata ha disfatto la valigia, è tornato a pensare solo alla Juve. L'arrivo di Dusan Vlahovic ha cambiato le gerarchie là davanti, ma non ha modificato la fiducia di Allegri, che si è battuto fino alla fine per tenere lo spagnolo a Torino. I bianconeri avevano bisogno di vero numero 9, di un profilo d'area di rigore, secondo il tecnico livornese Morata, per caratteristiche, si sposa perfettamente con il serbo, in un attacco a 2 o come esterno nel 4-3-3, per questo è da escludere che possa essere messo ai margini.



TUTTO DA DECIDERE - Morata resta funzionale per la Juve e ora che ha meno pressioni sulle spalle, la testa libera, può diventarne il valore aggiunto. Nelle prossime settimane bisognerà arrivare fino in fondo in Champions League e Coppa Italia, c'è da conquistare un posto tra le prime quattro in campionato, match dai quali passerà il suo futuro. L'ex punta del Chelsea sa che la Juve non spenderà 35 milioni di euro per riscattarlo, ma una finale di stagione a mille potrebbe spingere Cherubini e Arrivabene a parlare con l'Atletico Madrid per chiedere uno sconto. Una mossa che avrebbe il benestare di Allegri.