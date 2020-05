compie 75 anni. In un giorno così speciale, l'ex presidente dell'Inter si è raccontato in un'intervista a ilgiornale.it, partendo dal Triplete di dieci anni fa e dall'addio di Mourinho: "Diciamo che io e lui non ne abbiamo mai parlato anche perché era una forma di incantesimo da non rompere. Io non l’ho mai disturbato a questo proposito anche se era nell’aria da tempo che qualcosa potesse succedere a fine stagione. Ricordo che due giorni dopo la finale ci siamo trovati a casa mia e ci siamo detti tutto in maniera più rilassata. Forse Mourinho dopo due-tre anni si stanca di una situazione e ci può stare che abbia deciso di cambiare aria ed ha lasciato nel momento giusto.. Era come un addio e penso non se la sia sentita”."Conte mi piace molto e la società sta facendo benissimo e sta facendo di tutto per rendere la squadra ancora più forte e competitiva. I dirigenti stanno lavorando bene e poi c’è il mister che ha un grande carattere e l’ha conferito alla squadra"."Mauro è un bravo ragazzo. Io penso sia stata una questione di principio, anche giusta da parte della società. In estate c’è poi stata la possibilità di venderlo ad un prezzo elevato e penso che abbiano concluso un’operazione che poteva essere conveniente per tutte le parti in causa”."Devo dire che Lukaku è molto di più di quello che pensavo. Oltre a essere bravo ragazzo, per bene è proprio grande attaccante davvero. Lautaro invece è fortissimo, un attaccante dei sogni con un tasso tecnico elevato e sopra la media che ti fa pensare in grande. Non lo venderei mai ma poi nel calcio d’oggi queste cose contano poco perché ci sono tante variabili che entrano in gioco"."Penso non siano state uscite simpatiche ma Giorgio è una bella persona. In questo caso gli è scappato qualcosa di negativo e dispiace che un lottatore e un bravo difensore come lui abbia fatto certe dichiarazioni, poteva evitare".