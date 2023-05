L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è intervenuto a Radio Bruno Firenze dove ha detto la sua sull'i mminente finale di Coppa Italia. Queste le sue parole: "La stagione è stat molto particolare. Un campionato certamente non positivo, con 12 sconfitte. Molto bene invece entrambe le coppe, quindi tutto sommato una stagione positiva. Per la finale di Champions penso che se l'Inter si dovesse esprimere come ha fatto nei primi venti minuti contro il Milan può spaventare anche il Manchester City. La semifinale la considero una vendetta del 2003, non mi aspettavo questa superiorità. Finale Coppa Italia? La Fiorentina non la sottovaluterei, entrambe le squadre sono arrivate in forma, sarà una finale magnifica. Mi piace molto Vincenzo Italiano, troppo criticato, e invece ha portato a casa degli ottimi risultati. Mi piace vedere la Fiorentina in finale di Conference, sarebbe bellissimo per l'Italia se dovesse vincere.."