Ora è ufficiale, sarà il polacco Szymon Marciniak l'arbitro della finale di Champions League Manchester City-Inter: il fischietto che ha diretto la finale dei Mondiali in Qatar tra Francia e Argentina in questa stagione ha già arbitrato la semifinale tra Real e City, i quarti di finale tra Napoli e Milan e la sfida degli ottavi tra i nerazzurri e il Porto.



LE DESIGNAZIONI - La sfida è in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Oggi sono attese anche le designazioni per le finali di Europa League tra Roma e Siviglie e di Conference League tra Fiorentina e West Ham.