Nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta, Massimo Moratti parla di Josè Mourinho: “Penso che le difficoltà che sta affrontando ora siano normali, è in un nuovo club. Un’avventura iniziata qualche mese fa, poi se volete il mio parere posso dirvi che Roma non è un ambiente facile. La squadra ha buoni giocatori, ma non abbastanza, poi gli infortuni e il COVID-19 rendono questa situazione ancora più difficile. Roma è un posto bello, ma sapete come si dice? Più un posto è bello, più difficoltà si hanno”.