Moratti: 'Il Cagliari ha bisogno di punti, ma l'Inter vuole togliersi lo sfizio di vincere lo scudetto nel derby'

L’ex presidente dell’Inter,, ha parlato ai microfoni di TuttoCagliari a due giorni dalla sfida di campionato tra l’Inter e la formazione sarda.“Beh, tra le due formazioni quella che ha un reale e urgente bisogno di punti è il Cagliari. L’Inter ha più che altro uno sfizio da togliersi: quello di vincere il campionato in occasione del derby col Milan. La motivazione dei rossoblù, che devono assolutamente preservare la serie A, è senz’altro molto più importante. Per questa ragione credo che il Cagliari farà una partita molto seria e, di conseguenza, costituirà un pericolo reale per l’Inter.”

“Un vantaggio? Sì, ma c’è da dire che l’Inter ha un meccanismo di gioco ben rodato e collaudato, che funziona a prescindere dai singoli interpreti. D’altra parte il Cagliari ha l’assoluta necessità di ‘sopravvivere’, e nell’ultima partita ha dimostrato di possedere gli strumenti per compiere anche delle grandi imprese. Mi auguro che i rossoblù trovino la forza per approcciare la gara con fiducia e con ottimismo; certo è che l’Inter rimane un avversario temibile e difficile da affrontare.”