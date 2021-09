, ex patron dell', parla dei nerazzurri, e non solo."Seguo il campionato con grande attenzione, Mourinho ha ravvivato il campionato, è partito molto bene - dice Moratti, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli -. La Serie A ha una squadra in più, la Roma, che punterà allo Scudetto. Uno come Mourinho non punta al terzo posto. Josè non lo dirà mai, ma è lì"."In Italia abbiamo visto Ronaldo e Cristiano Ronaldo. Sono calciatori diversi ma Ronaldo è tra i 4-5 più forti della storia del calcio. CR7 si è costruito, ha merito, ha fatto bene, ma non ha il talento di Ronaldo. Il brasiliano era un vero privilegio"."L'azionariato popolare? Non so se si potrà arrivare alla gestione, ma credo che il futuro dell'Inter si baserà sulla passione. Ed il movimento di azionariato popolare è passione. Si andrà per step, al momento è già importante essere presenti. Io? No, ho fatto il mio tempo..."."Inzaghi, con pazienza ed intelligenza, ha trovato calciatori funzionali al bel gioco che stiamo vedendo. L'abbraccio con Correa lo testimonia"."Mi farebbe piacere vedere Insigne con la maglia dell'Inter. Lo avrei voluto, avrebbe fatto bene e ne sono certo. Lorenzo è uno bravo davvero"."Spalletti è molto bravo ed il Napoli ha calciatori di classe, Insigne su tutti. Credo che gli azzurri potranno combattere per il titolo. Il campionato sarà divertente, bello ed emozionante".