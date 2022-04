L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e si è ovviamente soffermato sulle corsa a tre per lo scudetto: "Dimenticando la passione, sarebbe bellissimo vincesse il Napoli, ma questo non toglie che continuo a fare il tifo per l'Inter. Il Napoli è la squadra più forte, per me è favorita per l'allenatore e per l'asse centrale. Se potessi prenderei Koulibaly agli azzurri; Osimhen è un giocatore fantastico, mi piace molto".



L'ex numero uno nerazzurro ha poi espresso la sua opinione sull'operato di Simone Inzaghi: "Ha ereditato la squadra campione d'Italia, è stato bravissimo a creare un clima diverso da quello di Conte. Adesso è entrato un po' in crisi e qualche volta mi viene di criticarlo".