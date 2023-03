Nel suo intervento ai microfoni di "Punto Nuovo Sport Show", su Radio Punto Nuovo, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti introduce così la sfida tra i nerazzurri e il Porto, nel ritorno degli ottavi di Champions League: "Porto-Inter può valere una stagione, alla società ormai è rimasta soltanto la Champions League. Sarà una gara fondamentale per capire anche quali decisioni dovranno prendere per il futuro. Inzaghi merita fiducia e può portare trofei alla squadra, ma il suo futuro dipenderà molto dalla gara di questa sera. Scudetto? Il Napoli domina per la sua forza, ma anche per demeriti delle altre, che zoppicano costantemente".