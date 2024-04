Moratti punge: 'Scudetto Milan? Fu un regalo dell'Inter. Assurdo criticare Zhang'

L'diricorda quella di, parola di. L'ex patron nerazzurro non sarà a San Siro in occasione del possibile derby Scudetto con il Milan, ma promuove a pieni voti la sua ex squadra.Intervistato da Il Corriere della Sera, Moratti non ha dubbi sulle qualità dell'Inter di oggi: "Il bel gioco è la sua caratteristica principale. Piacevolissima da vedere,: io consideravo meraviglioso per certi versi il gioco tutto verticale di Herrera, ma questa Inter con un sistema sicuramente diverso, se vogliamo moderno, lo esprime al meglio., ma forse per scaramanzia o prudenza non volevo essere così sicuro. Ma fin dalle prime partite si è compresa la vera dimensione dell’Inter".

- Moratti stila il podio della stagione nerazzurra: ". Barella ha avuto una crescita fantastica nel controllo del gioco e dei tempi. Dimarco rappresenta la volontà, il senso di appartenenza. Lautaro è la classe, il senso del gol, il dribbling, un attaccante di grandissima qualità".- Un commento anche su: "E' un grande lavoratore, ha poi una qualità importante: non si accontenta mai, è pignolo nel ricercare la migliore soluzione per la squadra. Mi ha sorpreso la sua dote nel valorizzare il gruppo e nel dare sempre le giuste motivazioni".

- Ma come si spiega la netta supremazia dell'Inter? "C'è una notevole superiorità rispetto alle altre squadre - spiega Moratti -, così com’è successo la stagione passata con il Napoli: le squadre avversarie hanno sicuramente avuto dei problemi, non sono state all’altezza dell’Inter che,, i suoi punti li ha conquistati con grande merito".

- Vincere lo Scudetto nel derby di lunedì contro il Milan regalerebbe quindi un piacere particolare? Moratti dribbla:. Altra cosa è la sfida col Milan, vincerla è importante, perché non è una partita come le altre".- Moratti si concentra poi sull'attuale presidente dell'Inter,: "Zhang ha avuto ottimi risultati, ha tenuto la squadra su un livello di notevole prestigio anche a livello internazionale,. Il futuro? Bisognerebbe essere informati, cosa che io non sono".

Le voci su un passaggio di proprietà si rincorrono, ma come si vive? Moratti spiega e ha un auspicio sul futuro dei nerazzurri: "Psicologicamente lo affronti lavorando su te stesso, perché devi renderti conto che non sei padrone del mondo, che certe cose bisogna farle, con i tempi e i modi giusti. Allora non si soffre tanto e se si soffre sai che i dolori della vita sono ben altri. Bisogna vedere come e con chi avviene il passaggio.".

- In chiusura, che voto dà Moratti all'Inter? "Beh la seconda stella si accompagna al 10: il voto è questo".