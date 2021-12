Intervistato da Gazzetta.gr, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato del fuoriclasse brasiliano, Ronaldo.



Crede che senza infortuni, Ronaldo sarebbe stato più forte di Messi e CR7?

“È il talento più grande che abbia mai visto in Italia, ma non voglio confrontarlo con altri. Cristiano è fantastico perché a lui piace imparare tutto, è un grande atleta. Il Fenomeno era un campione nato, pochi giocatori al mondo avevano queste capacità. Dobbiamo ringraziare Dio per questo. Quando Ronaldo è arrivato qui, tutto è cambiato. Poi lo abbiamo venduto dopo anni e due infortuni subiti, ma al doppio del prezzo che avevamo pagato e per questo è stato un buon affare. Rimane un giocatore fantastico che ha cambiato la storia dell'Inter nel mondo”.