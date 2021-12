Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, parla a Gazzetta.gr del Fenomeno Ronaldo: "Sono andato a Parigi per l'operazione. Il suo infortunio per noi è stato un problema enorme. È stato il talento più grande che ho visto in Italia, non voglio confrontarlo con altri. Cristiano è un giocatore fantastico e impara perché vuole farlo, è un grande atleta. Il Fenomeno invece era un campione nato, pochi giocatori al mondo avevano queste capacità. L'ho visto due anni prima che firmasse, è venuto in ufficio. Poi è diventato il migliore al mondo, ho provato a prenderlo quando era al Barcellona, 42 miliardi delle vecchie lire. L'ho venduto dopo per il doppio del prezzo, è stato un buon affare, un giocatore che ha cambiato la storia dell'Inter".